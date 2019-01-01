خطط أوروجواي التجارية تعمق الخلافات بين دول مجموعة «ميركوسور»

اشتد الجدل حول السياسة التجارية بين دول التجمع الاقتصادي لدول أمريكا الجنوبية "ميركوسور" خلال قمة يوم الخميس، بعد إعلان أوروجواي عزمها التفاوض حول اتفاقات تجارية مع دول أخرى بشكل ثنائي.

وانتقد رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز أوروجواي لتوجهها بشكل منفرد في محادثات اتفاق تجارة.

وقال فرنانديز خلال مؤتمر بالفيديو مع نظرائه من البرازيل وأوروجواي وباراجواي "نؤمن في أنه يجب علينا التفاوض معا مع دول ثالثة ويجب علينا التمسك بمبدأ الاجماع في اتخاذ القرارات في عملية التكامل فيما بيننا".

وأعلنت أوروجواي يوم الاربعاء أنها تعتزم التفاوض حول اتفاقات تجارية مع دول أخرى بشكل ثنائي، بالاخذ في الاعتبار الخلافات بين دول ميركوسور.

ووصلت دول ميركوسور لطريق مسدود في الاتفاق بشأن سياسات تجارية وجمركية.في الوقت الذي تريد فيه حكومة الأرجنتين اليسارية حماية اقتصادها المحلي من المنافسة الدولية تهتم فيه البرازيل وأوروجواي بالغاء الحواجز التجارية.

ولا يزال اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي مجمدا، حيث أن المفاوضين وافقوا على الاتفاق في عام 2019 الا أن التصديق عليه لا يزال متعثرا.

وتسلمت البرازيل خلال اجتماع الخميس رئاسة ميركوسور من الارجنتين.