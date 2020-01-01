 مجلس الأمن الدولي يوافق على تجديد العمل بآلية إرسال شحنات المساعدات السورية عبر الحدود - بوابة الشروق
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مجلس الأمن الدولي يوافق على تجديد العمل بآلية إرسال شحنات المساعدات السورية عبر الحدود

نيويورك (د ب أ)
نشر في: الجمعة 9 يوليه 2021 - 6:21 م | آخر تحديث: الجمعة 9 يوليه 2021 - 6:21 م

وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على تجديد العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

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