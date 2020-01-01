مجلس الأمن الدولي يوافق على تجديد العمل بآلية إرسال شحنات المساعدات السورية عبر الحدود

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وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على تجديد العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.