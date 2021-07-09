قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر ستحمي حقوق شعبها، مطالبا المجتمع الدولي بأن يضطلع مسؤوليته، بحماية أمن مصر المائي.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الأمن الدولي لبحث قضية سد النهضة الإثيوبي، أن مصر ستواصل المرونة في المفاوضات، مشيراً إلى أن المفاوضات السد يجب أن تكون في إطار زمني محدد.

وتابع بأن على بعض الدول عليها أن تفسر صمتها إزاء مشروع القرار التونسي، معربا عن ثقته في مجلس الأمن في التوصل إلى اتفاق عادل في قضية سد النهضة.

وكان وزير الخارجية سامح شكري، الخميس، قال في كلمته في مجلس الأمن، إن 100 مليون مصري يواجهون تهديدا وجوديا بسبب سد النهضة، مشيرا إلى أن "سلوك إثيوبيا بشأن السد يجسد سوء نيتها".