اتهام 28 موظف بلدية في صقلية بالاحتيال في تسجيل الحضور للعمل

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اتخذ محققون في إيطاليا إجراءات ضد 28 موظفا لبلدية باليرمو في صقلية لما تردد بتعمد ختم ساعات حضور عملهم على نحو خاطئ.

وكان قد تم التحقيق بالفعل مع أحدهم لتورطه في أنشطة مافيا، حسبما أعلنت الشرطة المالية في إيطاليا اليوم الجمعة.

ووضع النائب العام الإيطالي ثمانية رجال رهن الإقامة الجبرية. وفرض شروط إخطار بشأن الأشخاص الباقين.

وذكرت صحيفة كوريري ديلا سيرا أن جنرالا في وحدة الشرطة تحدث عن "بيئة من فوضى رسمية شبه كاملة".

ووصفت وسائل إعلام الموظفين الذين يزعم أنهم غير شرفاء بأنهم "أوغاد بطاقات الوقت".

ويتهم محققون المشتبه بهم بتسجيل حضورهم للعمل، وبعدها يتوجهون لممارسة الرياضة أو التسوق على سبيل المثال. واستخدم المحققون كاميرات خفية لتتبع الموظفين.

ووفقا للتحقيقات، لم يتم أبدا آداء ما إجماله 2500 ساعة عمل.



