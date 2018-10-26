روسيا تحبط خطة لتنفيذ هجوم إرهابي في موسكو

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية إلقاء القبض على عنصر من تنظيم "داعش" كان يعتزم تنفيذ هجوم إرهابي في مقاطعة موسكو.

وصرحت المتحدثة باسم الإدارة العامة للجنة التحقيقات في مقاطعة موسكو، أولجا فرادي، اليوم الجمعة أن الموقوف البالغ من العمر 21 عاما من مواطني إحدى الدول المجاورة، مشيرة إلى أنه أثناء وجوده في مقاطعة موسكو انضم من تلقاء نفسه إلى "داعش"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأشارت المتحدثة إلى أن المتهم وضع في الشهر الماضي خطة لتنفيذ عمل إرهابي في المقاطعة، وحصل على المعدات والأدوات والأجهزة المطلوبة لتصنيع مواد متفجرة، لكن هذا المخطط تم إحباطه بفضل التنسيق والتعاون بين لجنة التحقيقات ووزارة الداخلية وهيئة الأمن الاتحادية والحرس الوطني الروسي.

ونشرت لجنة التحقيقات مقطع فيديو يظهر لحظة اعتقال المتهم، واعترافه بأنه كان يخطط لتنفيذ الهجوم.

كانت هيئة الأمن الاتحادية الروسية أعلنت أول أمس الأربعاء ضبط أربع خلايا تابعة لـ "حزب التحرير الإسلامي" المتطرف في ثلاث مدن كبيرة من البلاد.