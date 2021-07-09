قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن صكوك الأضاحي شرعية، وتقوم على توكيل شخص أو مؤسسة بالذبح عن صاحب الأضحية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق على شاشة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن شراء الصك من أي جهة هي بمثابة توكيل لهذه الجهة بإنابتها في عملية الذبح، مؤكدًا أن كافة التبعات الشرعية بعد ذلك لا علاقة لمشتري الصك بها.

وشدد على ضرورة التكامل والتعاون بين كافة الجهات والجمعيات التي تقوم على أمر الصكوك أو من خلال أي مشروع قومي قائم، بحيث يكون التوزيع واحدًا وتكون قاعدة البيانات مشتركة بين جميع الجهات.

وأشار المفتي، إلى أن هناك صعوبة في معرفة الفقير الذي يُعطى والغني الذي يضحي، بسبب عدم معرفة الناس ببعضها في المدن والمراكز الكبير خلافًا للوضع القائم في القرى، لافتًا إلى أن هناك معضلة أخرى تتمثل في توفير أماكن مهيئة لذبح الأضاحي.

وأوضح أن عدم معرفة الناس بحالات بعضهم البعض قد يؤدي إلى التوزيع العشوائي، غير أنه شدد على ضرورة تدشين مشروع قومي لقضية الصكوك، بأن يتم إجراء تنسيق بين المؤسسات المختلفة التي تعمل في هذه القضية، وأن تتبنى هذا المشروع القومي.