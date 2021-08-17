محافظ أسوان: تطبيق قرارات منع ذبح الأضاحي في الشوارع بكل حزم

أكد محافظ أسوان أشرف عطية أنه تم تطبيق قرارات منع ذبح الأضاحي في الشوارع بكل حزم، مع توقيع غرامات مشددة بواقع 10 آلاف جنيه على المخالفين.



وذكر بيان صحفي صادر عن محافظة أسوان اليوم السبت، أنه تم ضبط 24 حالة ذبح أضاحي مخالفة في الشوارع، واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها مع توقيع الغرامات الفورية، في حين استجابت 4 حالات أخرى بنقل الأضاحي للمجزر العمومي قبل الشروع في الذبح.



وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الحفاظ على نظافة البيئة وصحة المواطنين بالأحياء والمناطق السكنية الشوارع والميادين.

وأوضح المحافظ أنه تم تنفيذ حملات بالشوارع لمراقبة وتنفيذ قرار منع الذبح في الشوارع، ضمت رؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وجهاز حماية المستهلك والبيئة والطب البيطري والصحة.



من جانبه، أشار رئيس مركز ومدينة أسوان المهندس سيد مدني إلى انتظام الذبح داخل المجزر العمومي بالشلال وتوافر عمال النظافة والكهرباء والمياه وشبكات الصرف الصحي، بجانب العمل على رفع مخلفات ذبح الأضاحي وتحويلها للمدفن الصحي الآمن بالعلاقي، مشيراً إلى أنه جاري رفع تراكمات القمامة والمخلفات بالمناطق السكنية والشوارع والميادين على فترات صباحية مسائية وذلك حرصاً على تحسين البيئة المحيطة بالمواطنين.