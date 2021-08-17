الرئيس اللبناني يعزي في وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي

أرسل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون برقية إلى كل من إمبراطور اليابان ناروهيتو، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، معزياً إياهما بمقتل رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي إثر عملية اغتياله، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، اليوم السبت.



وأدان الرئيس عون في برقيته "عملية الاغتيال التي أودت بحياة رئيس الوزراء الياباني الأسبق الراحل"، واصفا إياها "بالجريمة المروعة التي تصدم الضمير البشري. وهي أودت بحياة قائد عالمي جعل من القانون الدولي منارة تعاط بين الدول، لمصلحة الإخاء والترقي بين الشعوب"، متقدماً " باسمه الشخصي وباسم الشعب اللبناني، بالتعزية لوفاته".



ونوه الرئيس اللبناني، بحسب البيان، إلى ما قام به آبي "لتوطيد العلاقات الثنائية بين اليابان ولبنان"، مشيدا بمزايا الراحل".



وأكّد الرئيس عون "أن لبنان لا ينسى الأهمية التي أولاها لتوطيد العلاقات الثنائية بين بلدينا، حيث كان صديقاً وفيا لوطننا وعمل بشكل متواصل على دعم لبنان في المحافل الدولية".



وشدّد الرئيس عون على أنه "كان داعماً لقضايا لبنان في مختلف المحافل الدولية، ووفياً للشعب اللبناني مذ زار لبنان ضمن وفد برلماني، قبيل عشرين عاماً، إلى مبادراته، بصفته عضواً في لجنة الصداقة البرلمانية اليابانية-اللبنانية."



من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، "بأشد العبارات"، في بيان اليوم، اغتيال رئيس الوزراء السابق.



وقالت الوزارة في بيانها "أودت هذه الجريمة بحياة أحد كبار الشخصيات اليابانية والعالمية صاحب البصمات المتميزة في كافة المحافل الدولية وفي إرساء قواعد القانون الدولي. وقد شكل اغتياله خسارة ليس للشعب الياباني الصديق فقط بل للأسرة الدولية كافة".



وأضافت الوزارة: "كان الراحل الكبير صديقاً للبنان ولشعبه بصفته عضواً في لجنة الصداقة البرلمانية اليابانية- اللبنانية، وسبق أن زار لبنان بصفته هذه".



وتوجهت الوزارة "بأصدق عبارات المواساة لجلالة الإمبراطور والحكومة والشعب الياباني وخصوصاً عائلته بأحر التعازي".



وكان آبي قد قُتل أمس الجمعة إثر إطلاق النار عليه أثناء إلقائه خطابا خلال تجمّع انتخابي غربي اليابان.