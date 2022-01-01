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بث مباشر.. خطبة صلاة عيد الأضحى من مسجد المشير طنطاوي

خطبة العيد - مسجد المشير طنطاوي
خطبة العيد - مسجد المشير طنطاوي

نشر في: السبت 9 يوليه 2022 - 5:39 ص | آخر تحديث: السبت 9 يوليه 2022 - 5:39 ص

حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطة صلاة عيد الأضحى، من مسجد المشير طنطاوي، بعد أداء الصلاة.

وتناولت الخطبة الحديث عن فريضة الأضحية، والرؤية الآلهية المرسلة إلى سيدنا إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل.




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