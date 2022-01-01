حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطة صلاة عيد الأضحى، من مسجد المشير طنطاوي، بعد أداء الصلاة.



وتناولت الخطبة الحديث عن فريضة الأضحية، والرؤية الآلهية المرسلة إلى سيدنا إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل.





