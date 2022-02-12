﻿النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

ناشدت وزارة النقل، المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية، وعدم العبور منها، لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

جاء ذلك في إطار الحملة التي أطلقتها وزارة النقل "سلامتك تهمنا" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماع"فيسبوك"، في إطار خطتها للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

وشددت الوزارة، على ضروره الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك، وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.