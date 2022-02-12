مخاوف لدى السائحين والسكان المحليين بعد نشوب حريقي غابات في مايوركا

تخوف السياح والسكان في مايوركا بإسبانيا بعد نشوب حريقي غابات في غابة صنوبر قرب منتجع كالا راخادا الشاطئي شمال شرقي مايوركا اليوم السبت، حسبما نقلت وسائل إعلامية عن دائرة الإطفاء ووزارة البيئة.



وأعلنت السلطات زوال الخطر بعد فترة قصيرة، وأشارت إلى أن الحريق الأول تم إخماده في غضون نصف ساعة. وذكرت أن الحريق الثاني أصبح تحت السيطرة إلى حد كبير. وقال المسؤولون أنه لم يتعرض أى أشخاص أو مبان للخطر.



واشتركت في جهود إطفاء باقي الحريق في بداية المساء مروحيتا إطفاء وطائرتا إطفاء وعدة شاحنات إطفاء وهيئة الدفاع المدني والشرطة، إلى جانب هيئة الغابات في جزر البليار (إيبانات).



ونشب الحريقان بعد أسابيع من الطقس شديد الحرارة والجفاف في مايوركا وجزر البليار الأخرى، مما يرفع خطر حرائق الغابات، رغم أن سبب الحريقين اللذين نشبا في مايوركا لم يتضح بعد .