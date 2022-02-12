زامبيا تتوقع اتساع عجز موازنة 2022 وسط ضغوط الإنفاق

تتوقع وزارة المالية الزامبية أن يكون عجز موازنة البلاد لعام 2022 أكبر مما كان مقدرا في وقت سابق بسبب ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من العام.



ومن المتوقع أن يتسع العجز إلى 9ر9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 من 7ر6% مستهدفة في الميزانية، ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة الإنفاق إلى 183 مليار كواشا (1ر11 مليار دولار) من توقعات سابقة بقيمة 173 مليار كواشا، وفقا لخطة الميزانية متوسطة الأجل لوزارة المالية التي نشرت اليوم السبت.



وقالت الوزارة إنه من المرجح أن يتم تخصيص إنفاق إضافي لمكافحة نقص الإمدادات الطبية والمستحضرات الصيدلانية والحبوب. ومن المتوقع أن ينكمش قطاع الزراعة في زامبيا بنسبة 4ر4% هذا العام بسبب الجفاف والفيضانات المفاجئة وغزو الأفات الضارة بالمحاصيل لمناطق الزراعات .



وقد تكون هناك حاجة أيضا إلى مزيد من التمويل إذا استمرت أسعار البنزين والمواد الغذائية في الارتفاع بسبب صدمات العرض الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا وضعف عملة البلاد، وفقا للخطة.