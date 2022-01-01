أعلن أحمد سمير الميداني مدير بطولة العالم للسلاح التي تستضيفها صالات استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 15 حتى 23 يوليو، عن انطلاق المعسكر الدولي المقام علي هامش المونديال صباح اليوم أول أيام العيد.

وصرح الميداني أن المعسكر انطلق وسط استحسان وثناء من مندوبي الاتحاد الدولي المسؤولين عن المعسكر.

واوضح الميداني أن المعسكر يضم 24 دولة وهي: بربادوس، وكينيا، وكوستاريكا، ولبنان، ومانغوليا، والعراق والاردن، والكاميرون، وبورتوريكو ومولدوفا، وجنوب افريقيا، وتشيلي، وكازخستان، وبيرو، وفينزويلا، وسلوفينيا، ونيبال، والدومينكان، وجامايكا، والتشيك، واوغندا والكونغو وكامبوديا، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

وعن استعدادت مصر لاستضافة البطولة أكد الميداني أن الاستعدادات تسير على قدم وساق وأن صالات استاد القاهرة جاهزة لاستضافة فعاليات البطولة العالمية.