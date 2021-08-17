 رئيس الإمارات يوجه بتخصيص 25 مليون دولار لدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية - بوابة الشروق
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رئيس الإمارات يوجه بتخصيص 25 مليون دولار لدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية

أ ش أ
نشر في: السبت 9 يوليه 2022 - 9:07 م | آخر تحديث: السبت 9 يوليه 2022 - 9:07 م
وجه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتخصيص 25 مليون دولار لدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية لتوسعة نطاق خدماته الطبية للشعب الفلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن هذا الدعم يأتي ضمن جهود الإمارات المستمرة لدعم قدرات المؤسسات الصحية الفلسطينية وتلبية متطلبات الشعب الفلسطيني الشقيق في المجالات الإنسانية والمعيشية والصحية والاجتماعية والتعليمية وغيرها.

يذكر أن مستشفى المقاصد، الذي تأسس عام 1968، يعد من أهم المستشفيات في القدس ويعمل ضمن شبكة مستشفيات القدس الشرقية بـ250 سريرا وهو متخصص في إجراء عمليات القلب والعظام والأطفال والبحوث الطبية إضافة إلى الرعاية الصحية الشاملة.

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