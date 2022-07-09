ينظم مركز المصطبة للموسيقى الشعبية المصرية بقيادة الفنان زكريا إبراهيم،حفلا خاصا لفرقة "الجركن"البدوية من سيناء،الخميس المقبل على مسرح الضمة بعابدين، بعد غياب طويل وانقطاع عن جمهور القاهرة.



وتقدم فرقة الجركن في حفلها الخميس، فنونها المتميزة من غناء ورقص بدوي وعزف على مخلفات الحروب التي وجدوها داخل صحراء سيناء منذ حرب 1967، وهما صندوق الذخيرة والجراكن،إلى جانب آلة السمسمية والناي والمجرونة، ومن أبرز هذه الأغاني "ياليل دانا"، و"يا قمر ليلة"، و"القهوة السمرا".



أسس مركز الصطبة فرقة"الجركن"البدوية عام 2003،وهم مجموعه من البدو وأهل سيناء حكائين وطحانين بن عربي سيناوي، وتعد أغانيهم خليطا من الشعر الملحمي الذي يتغني بشيم القبائل العربية القديمة،وتعزف الفرقة على آلة السمسمية السيناوي وآلتي النفخ الخشبيتين"المجرونة" و"الناي"، كما يعزفون إيقاعاتهم علي المخلفات الحربية التي وجدوها داخل الصحراء كـ "صندوق الذخيره"و"الجراكن".



وقدمت فرقة "الجركن" - منذ انضمامها للمركز - العديد من العروض المحلية بالمدن المصرية، بالإضافة إلى مشاركتها في جولات دولية ومهرجانات عالمية في انجلترا و استراليا ونيوزلاندا، وقام مركز المصطبة بالتعاون مع شركة 30 IPS الإنجليزية بإنتاج ألبوم عالمي لها بعنوان "وقت القهوة".