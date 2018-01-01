بيربوك تدعو إلى الإسراع في التوقف التدريجي عن استخدام الوقود الأحفوري

في ضوء التأثير الحاد لأزمة المناخ على البلدان الصغيرة مثل دولة بالاو في المحيط الهادئ، دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بشدة المجتمع الدولي إلى الإسراع في التوقف التدريجي عن استخدام الوقود الأحفوري.

وقالت بيربوك، اليوم السبت بعد اجتماع مع وزير خارجية بالاو، جوستاف أيتارو، إنه يجب خلال مؤتمر المناخ العالمي المقرر عقده في مصر في نوفمبر المقبل توضيح الآتي: "نتشارك هذا المصير معا ولا يمكننا التغلب على أزمة المناخ هذه إلا معا.. هذا يعني على وجه الخصوص الإسراع بشكل كبير في التوقف التدريجي عن استخدام الوقود الأحفوري والانتقال إلى الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم".

وفيما يتعلق بحرب روسيا العدوانية ضد أوكرانيا، ذكرت بيربوك أن هناك فرصة لأن تتسارع على نحو كبير عملية التحول إلى الطاقات المتجددة، التي تسير ببطء شديد حتى الآن، قائلة: "قضية الطاقة أصبحت الآن أيضا قضية أمنية".

وأضافت بيربوك: "في هذه العملية يجب التأكد من أن المناطق التي يمكنها الآن استثمار الأموال بسرعة ليست هي فقط التي تحرز التقدم، بل يجب أيضا أن تكون الدول الجزرية الصغيرة مثل (بالاو) قادرة على التحول إلى الطاقة المتجددة في أسرع وقت ممكن".

جدير بالذكر أن ارتفاع منسوب مياه البحر يثير تساؤلات حول ما إذا كانت بالاو، التي تعد من أكثر الأماكن تضررا من تغير المناخ في العالم، ستظل موجودة في غضون بضعة أجيال.