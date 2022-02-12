نقيب أطباء الدقهلية: القبض على 4 من المعتدين على طبيب بـ68 غرزة

قال أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إن مجلس نقابة أطباء الدقهلية في حالة انعقاد دائم لمتابعة قضية الاعتداء على الدكتور السيد عبد الخالق الدركي، أستاذ أمراض القلب، فجر الأربعاء الماضي.

وأضاف الشحات أنه بعد تواصل نقابة أطباء الدقهلية والنقابة العامة مع قيادات وزارة الداخلية، ومكتب النائب العام، تم إلقاء القبض على أربعة من المتهمين بالاعتداء على المذكور بـ٨٦ غرزة، في الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف ليلة أمس.

وأوضح أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة الحريات، أنه اتصل بابن الطبيب محمد الدركي مدرس مساعد الأمراض الجلدية بطب المنصورة، واطمأن منه على الطبيب وأسرتها.

وتابع حسين أن محمد الدركي أكد تقدير أسرة السيد عبد الخالق لما قامت به نقابة أطباء الدقهلية والنقابة العامة للأطباء من مجهودات ودعمهما لهما، مضيفا أن الأسرة ما زالت مهجرة خارج محل إقامتهم خوفاً من تهديدات أسرة المتوفية، وأن جميع الإجراءات التي ستقوم بها الأسرة ستكون من خلال نقابتي أطباء الدقهلية والنقابة العامة لثقة الأسرة في حرص نقابة الأطباء على صالحهم.

وأشار إلى أن الأربعة متهمين الذين تم القبض عليهم هم اثنين من أولاد المتوفية وحماها وأخو زوجها، وأن فريق المحامين بنقابتي أطباء الدقهلية والعامة سيتابعون الإجراءات القانونية، وسيقوم مجلسي النقابة العامة للأطباء والدقهلية باتخاذ كافة السبل والإجراءات لحماية أسرة الطبيب ومحاسبة المعتدين.