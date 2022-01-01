أدى مواطنو محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط إجراءات أمنية من تواجد سيارات الأمن، وسيارة إسعاف، وأخرى للحماية المدنية، وشهدت المساجد والساحات توافد الأطفال مع ذويهم وسط حالة من الفرحة والسعادة.

وحرص المواطنون على تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وسادت أجواء من الفرحة بين المواطنين، وتعالت التكبيرات قبل الصلاة، وجرى إطلاق البالونات الملونة عقب الصلاة احتفالًا بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وكان قد قدم محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يحفظ الله مصر، ووجه وكيل وزارة الأوقاف، بالتنسيق مع رؤساء المدن لتكثيف عمليات تطهير وتعقيم الميادين والساحات والحدائق العامة التي يقصدها المواطنين، وذلك حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وشن حملات نظافة شاملة لكل المناطق التي تشهد إقبال المواطنين لرفع المخلفات أولا بأول.

وكان قد جرى تخصيص 106 مساجد، وعدد الساحات 6 بجانب ساحات المساجد الكبرى بجميع مدن المحافظة، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك مع تخصيص أماكن للسيدات والأطفال.

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