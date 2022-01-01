ماسك يلغي صفقة شراء تويتر

في رسالة أرسلها محامو الملياردير إيلون ماسك، أبلغ أغنى رجل في العالم، شركة "تويتر" عن عدم إتمامه صفقة الشراء التي كانت قد قُدِّرت بـ 44 مليار دولار.

وأفادت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بأن شركة تويتر لم تستوفِ تويتر الالتزامات المنصوص عليها بالعقد.

وفي يونيو الماضي، قالت وكالة أسوشيتد برس، إن عرض إيلون ماسك للاستحواذ على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار، حصل على موافقة مجلس إدارة الشركة.

وكان ماسك، قد هدد في وقت سابق من هذا الشهر، بالتراجع عن الصفقة إذا فشلت إدارة الشركة في تقديم بيانات توضح عدد الحسابات الوهمية على منصة «تويتر».

وتزعم إدارة «تويتر» أن الحسابات الوهمية تشكل أقل من 5% من مستخدمي المنصة، لكن ماسك يعتقد أن الرقم أعلى من ذلك بكثير.