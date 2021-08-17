 واشنطن تتعهد بتقديم 368 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا - بوابة الشروق
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واشنطن تتعهد بتقديم 368 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا

د ب أ
نشر في: السبت 9 يوليه 2022 - 10:28 م | آخر تحديث: السبت 9 يوليه 2022 - 10:28 م

وعدت واشنطن، اليوم السبت، بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا: "يمكنني أن أعلن اليوم أن الولايات المتحدة ستقدم ما يقرب من 368 مليون دولار من الدعم الإضافي، بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب المأمونة والمساعدة النقدية والرعاية الصحية الطارئة والمأوى، فضلا عن دعم التنسيق بين المنظمات الإنسانية التي تقوم بالكثير من هذا العمل الحاسم على الأرض".

وأضاف أن الولايات المتحدة تعهدت حتى الآن بصفتها الدولة المانحة الرئيسية بتقديم أكثر من 1.28 مليار دولار من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا منذ أن بدأت موسكو الحرب.

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