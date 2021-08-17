رئيس الأركان السوداني يؤكد التزام الجيش بمخرجات الحوار بين المدنيين

أكد رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، أن قرارات رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أتت لإتاحة الفرصة للمكون المدني للوصول لوفاق يمكن من تشكيل الحكومة المدنية، مؤكدا التزام القوات المسلحة بمخرجات هذا الحوار.

وشدد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، خلال مخاطبته الجنود بقيادة الفرقة الثانية مشاة في ولاية القضارف (شرق السودان)، على تماسك القوات المسلحة وتقديم التضحيات الجسام من أجل المحافظة على السودان.

وأكد حرص القوات المسلحة على المحافظة على سيادة السودان والخروج به لبر الأمان، وحيا أهل القضارف لوقفتهم الكبيرة مع السوداني، وكافة أفراد القوات المسلحة المنتشرة في ربوع البلاد الين يدافعون عن تراب السودان ولاسيما الذين يحمون البوابة الشرقية بالفشقة.

من جانبه، أكد والي القضارف المكلف محمد عبدالرحمن محجوب، استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية ولاسيما على طول الشريط الحدودي (مع إثيوبيا) بفضل الانتشار الكبير والواسع للقوات المسلحة.