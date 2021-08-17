المغرب: إنشاء نحو 40 ألف شركة خلال الخمسة أشهر الأولى من 2022

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أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن عدد الشركات التي تم إنشاؤها بالبلاد خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغ 39 ألفا و734 وحدة.



وأوضح المكتب المغربي - في بيان اليوم - أن هذه الشركات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين بـ27 ألفا و812 وحدة والأشخاص الذاتيين 11 ألفا و922.



وأشار إلى أن التجارة استحوذت على 35,89% من إجمالي الشركات المحدثة، متبوعة بالبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (18,45% )، والخدمات المختلفة (17,25 %)، والنقل (9,20 %)، والصناعات (6,83 %)، والفنادق والمطاعم (6,37 %) وقطاع التكنولوجيات والمعلومات والتواصل (2,59 %)، والزراعة والصيد البحري (2,29%)، فالأنشطة المالية (1,14 %).



وأضاف المكتب أن 62,5 % من الشركات المحدثة عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، و37,2 % شركات ذات مسؤولية محدودة و0,2 % شركات مجهولة الاسم.