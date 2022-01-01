وزير الاقتصاد الألماني يتوقع محنة وشيكة في إمدادات الغاز

توقع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك حدوث "محنة" وشيكة في إمدادات الغاز خلال الشتاء المقبل.

وقال هابيك في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية اليوم السبت، في إشارة إلى كميات الغاز المنتظرة من روسيا هذا العام: "كل شيء ممكن. كل شيء يمكن أن يحدث. قد يتدفق الغاز مرة أخرى، حتى أكثر من ذي قبل. قد لا يأتي شيء على الإطلاق. وبصراحة علينا دائما الاستعداد للأسوأ والعمل قليلا لصالح السيناريو الأفضل".

وذكر هابيك، أن توفير الغاز وتخزينه وبيعه بالمزاد العلني للشركات من شأنه أن يحول دون حدوث "السيناريو الكابوسي" المتمثل في نقص الإمدادات، موضحا أنه إذا تحقق هذا السيناريو، فإنه يتوقع جدالات محتدمة "أيضا حول وزارتي، وعني شخصيا".

وأضاف الوزير، الذي يعتبر من أكثر الساسة شعبية في ألمانيا حاليا وفقا لاستطلاعات الرأي: "هذا سيضع ألمانيا في محنة لم نمر بها منذ فترة طويلة.. هذا من شأنه أن يصل بالتضامن الاجتماعي إلى حدوده القصوى وربما إلى حد الإجهاد".

وعما إذا كان هناك المزيد من إجراءات تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة، قال هابيك: "سيكون التأقلم خلال هذا العام صعبا، وشديد الصعوبة بالنسبة لبعض الناس.. سيتعين علينا بالطبع التخفيف من تداعيات ذلك في إطار السياسة الاجتماعية"، موضحا أنه سيُجرى مناقشة كيفية تحقيق ذلك على نحو مفصل في إطار مبادرة "العمل المتضافر"، والتي يجري في إطارها المستشار الألماني أولاف شولتس محادثات حول سبل مواجهة الأزمة مع نقابات وأرباب أعمال.