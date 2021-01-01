برينتفورد يضم الاسكتلندي آرون هيكي

تعاقد فريق برينتفورد الإنجليزي لكرة القدم، مع المدافع الاسكتلندي آرون هيكي قادما من بولونيا الإيطالي، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، والذي سبق له المشاركة في أربع مباريات دولية مع منتخب بلاده، قد وافق على عقد لمدة أربعة أعوام مع الفريق الإنجليزي.

كان هيكي قد شارك في مباراته الدولية الأولى مع اسكتلندا في مواجهة بولندا والتي انتهت بالتعادل 1 / 1 في مارس الماضي، كما لعب 90 دقيقة في المباراة التي خسرها فريقه أمام أوكرانيا في تصفيات كأس العالم الشهر الماضي.

كان اللاعب المولود في جلاسجو قد بدأ مسيرته في أكاديمية سيلتك قبل أن يلعب مع فريق هارتس، حيث شارك للمرة الأولى في الدوري الاسكتلندي في عمر 16 عاما

وفي عمر 18 عاما انضم هيكي إلى بولونيا الإيطالي ، وذلك بعد أول موسم كامل في هارتس، كما كان أحد العناصر الهامة في فريق بولونيا الموسم الماضي بعدما شارك في 36 مباراة في الدوري الإيطالي.

وأنهى برينتفورد الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز الثالث عشر برصيد 46 نقطة.