تعرض شينزو آبي، رئيس الحكومة اليابانية السابق، لعملية اغتيال، صباح أمس الجمعة، بعدما أُطلق عليه رصاصتين، نفذت إحداهما برقبته، ونُقل على أثرها لأحد المستشفيات، لكن محاولات إسعافه لم تنجح، ليتوفى عن عمر ناهز 67 عاما.

وجاء مقتل آبي، خلال إلقائه كلمة بتجمع انتخابي للحزب الليبرالي الديموقراطي قبيل إجراء انتخابات مجلس الشيوخ الياباني الأحد المقبل.

ويعد آبي، من أبرز رجال السياسة في التاريخ الياباني؛ فمشواره المهني، ضم تولية عضوية البرلمان ثم أمانة مجلس الوزراء، وصل بعدها لرئاسة الحكومة في مدة هي الأطول من بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأحدث واقعة اغتيال آبي حالة من الصدمة، كونها غير معتادة في تاريخ دولة اليابان، ويذكر أن اغتيال آبي تم على يد شخص استخدم بندقية يدوية الصنع، ما يرجعنا للضوابط القانونية اليابانية لحمل الأشخاص للسلاح.

ونشر موقع وزارة العدل الأمريكي، دراسة للمقارنة بين قوانين حمل السلاح بين البلدين، حيث إنهما يعدان شبه متناقضين بين الحرية الكاملة في النموذج الأمريكي والرقابة الصارمة في النموذج الياباني.

وبحسب الدراسة، فإنه بخلاف الشرطة والجيش، لا يجوز لأي شخص في اليابان شراء مسدس أو بندقية.

وتأتي بعض حالات الاستثناء، في أنه قد يمتلك الصيادون والرماة المستهدفون بنادق وبنادق هوائية في ظل ظروف مقيدة بشكل صارم.

وللتأكد من سير تلك الضوابط، تقوم الشرطة بفحص مخزون الذخيرة لدى المرخص لهم بالسلاح للتأكد من عدم وجود قذائف أو كريات في عداد المفقودين.

بجانب ذلك، يجب أن يأخذ مالك السلاح المحتمل دورة تدريبية رسمية عن السلامة ثم يجتاز اختبارًا يغطي صيانة البندقية وفحصها، وطرق التحميل والتفريغ، وإطلاق النار من مواقع مختلفة، وممارسة الاستهداف للأشياء الثابتة والمتحركة، ويكون الترخيص صالحا لمدة 3 سنوات.

وتوجه الدراسة انتقادا لتلك الضوابط القانونية؛ إذ رأته جزءًا من فلسفة سلطوية للحكومة تتعارض بشكل أساسي مع تقاليد الحرية الأمريكية.