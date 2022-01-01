محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الشرطة في مدينة ناصر

أدى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الشرطة بمدينة ناصر، يرافقه اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، والمستشار سمير البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة.

وتناولت خطبة العيد، التي ألقاها الشيخ محمد عطا إمام، مسجد الشرطة، فضل هذه الأيام المباركة، ويوم العيد، وفضل الأضحية، وضرورة اغتنام مثل تلك المناسبات والأعياد في صلة الرحم، والتكافل، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح والسلام التي يدعو إليها الدين الإسلامي.

وحرص المحافظ عقب الصلاة على تهنئة المصلين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة بكل الخير واليمن والبركات.

رافق المحافظ خلال تأدية الصلاة أيضا كلا من اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والعقيد عمرو عبدالحميد المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من المستشارين، والقيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الأزهر والأوقاف، وأبناء سوهاج.