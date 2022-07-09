تعرض مسرحية الأطفال"الجميلة والوحش"على خشبة مسرح عبد المنعم مدبولي"متروبول"سابقا بالعتبة، غدا /الأحد/، ضمن احتفالات البيت الفني للمسرح بعيد الأضحى المبارك.



يقدم العرض يوميا في الساعة السابعة والنصف، وهو من العروض المسرحية المتميزة التي قدمها البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار في أكثر من موسم، ولاقت استحسانا كبيرا من الجمهور وخاصة الأطفال، والمسرحية عن حكاية عالمية من التراث الأوروبي محببه لدي الكبار والصغار.



وتحكي مسرحية "الجميلة والوحش"قصة فتاة فقيرة تعيش في قرية صغيرة مع والدها، والوحش أمير شاب حولته إحدى الساحرات إلى كائن قبيح، بتعويذة سحرية لا تزول حتى يتعلم الأمير معنى الحب، ولكن الوقت يمضي بسرعة، وإذا لم يتعلم الأمير درسه جيدا فسيبقى هو وكل خدم المنزل على حالتهم إلى الأبد، من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال، وبطولة الفنانين بهاء ثروت، سيد جبر، حسن يوسف، منصور عبد القادر، أيمن بشاى، وائل إبراهيم، أحمد يوسف، إخراج محمود حسن.