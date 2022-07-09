هيئة تنظيمية صينية: البنوك ستبذل قصارى جهدها لتعزيز الإقراض

أكد مسؤول في لجنة التنظيم المصرفي والتأميني الصينية أن السلطات ستستخدم الآليات السياسية "بمرونة ودقة" في أوقات ملائمة لتحقيق الاستقرار للاقتصاد، بينما سوف تبذل المصارف وشركات التأمين قصارى جهدها لزيادة التمويل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ليو فوشو، رئيس شؤون تقييم وتخفيف المخاطر بلجنة التنظيم المصرفي والتأميني، القول إن السلطات سوف تدعم تسريع "ملائم" في الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية بينما لا يزال الطلب ضعيفا، وسوف تقوم بتوسيع قنوات جمع التمويل طويلة الأمد بما في ذلك رأس المال الخاص.

وقال "فوشو"، في قمة كايشين الصيفية في بكين اليوم السبت، إن صناع السياسات سوف يكثفون مراقبة مخاطر التخلف عن سداد الديون بين الشركات الكبيرة، ويسعون لتسريع وتيرة تطبيق قانون الاستقرار المالي الصيني.

وفي ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني جراء عمليات الإغلاق لمكافحة وباء كورونا، تركز النقاش على التحفيز الاقتصادي في المؤتمر السنوي لخبراء الاقتصاد وصناع السياسات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الأسبوع الجاري أن بكين طلبت من السلطات المحلية تسريع بيع السندات الخاصة لتمويل مشاريع البنية التحتية، وقد تسمح لها بأن تبيع في النصف الثاني من العام الجاري سندات أخرى بقيمة ببيع 1.5 تريليون يوان (220 مليار دولار) مخصصة لعام 2023.

وبشكل منفصل، ذكر وزير المالية الصيني السابق لو جي واي، اليوم السبت، أن البلاد يمكنها دراسة زيادة العجز في ميزانيتها لتوفير مزيد من الدعم للشركات الصغيرة المتضررة من تفشي كوفيد-19 وضعف الاستهلاك.