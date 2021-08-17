 محافظ الغربية: غرف العمليات لم تتلق أي شكوى خلال أول أيام عيد الأضحى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الغربية: غرف العمليات لم تتلق أي شكوى خلال أول أيام عيد الأضحى

أ ش أ
نشر في: السبت 9 يوليه 2022 - 10:30 م | آخر تحديث: السبت 9 يوليه 2022 - 10:30 م

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن غرفة عمليات المحافظة، والغرف في جميع المدن لم تتلق شكاوى من المواطنين، خلال احتفالات أول أيام عيد الأضحى.

وقال رحمي، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن المحافظة قامت بتوفير خدمة للمواطنين على موقع التواصل الاجتماعي "واتس آب" والرد على أصحابها بالنتائج، مشيرا إلى أن المحافظة وفرت 3 خطوط لهذه الخدمة.

وشدد على توفير جميع السلع الغذائية للمواطنين، مشيراً إلى تفقد عدد من المتنزهات للاطمئنان على راحة المواطنين، لافتا إلى يقظة غرف العمليات لتلقي أي شكاوى من المواطنين وحلها فوراً.

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