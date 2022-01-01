أمين الفتوى: يجوز شراء الأضحية بالتقسيط لكن يجب مراعاة الالتزامات

قال الدكتور أحمد عبد الحليم أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن الأضحية سنة مؤكدة على المستطيع.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة "dmc"، الجمعة، أنه يجوز شراء الأضحية بالتقسيط، لكنه تابع: "نحن نرفق بمن يسأل عن ذلك.. إذا الشخص قادر على الموافاة بقسط الأضحية مع التزاماته تكون جائزة".

وأشار إلى أن الأضحية يمكن أن تكون إما خرافا أو جديان أو ماعز أو أبقار أو جاموس أو إبل، موضحًا أنه يمكن أن تكون جميعها إما ذكر أو أنثى.

وأوضح أن الأضحية التي تكون بالبقرة يمكن أن يشارك فيها سبعة أشخاص على الأكثر، بينما الخراف والجديان يضحي شخص واحد فقط بكل خروف أو جدي.