 بث مباشر.. شعائر صلاة عيد الأضحى من مسجد المشير طنطاوي - بوابة الشروق
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بث مباشر.. شعائر صلاة عيد الأضحى من مسجد المشير طنطاوي


نشر في: السبت 9 يوليه 2022 - 5:11 ص | آخر تحديث: السبت 9 يوليه 2022 - 5:11 ص


تحتفل الأمة الإسلامية اليوم، بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وتبدأ الصلاة بعد دقائق.

وفيما يلي ننقل لكم -عن فضائية إكسترا نيوز-  بثا مباشرا لفعاليات الصلاة، 

 





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