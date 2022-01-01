

تحتفل الأمة الإسلامية اليوم، بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وتبدأ الصلاة بعد دقائق.



وفيما يلي ننقل لكم -عن فضائية إكسترا نيوز- بثا مباشرا لفعاليات الصلاة،







