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تحتفل الأمة الإسلامية اليوم، بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وتبدأ الصلاة بعد دقائق.وفيما يلي ننقل لكم -عن فضائية إكسترا نيوز- بثا مباشرا لفعاليات الصلاة،