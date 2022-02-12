 حسن مصطفى يصل القاهرة ويتابع اخر استعدادات انطلاق بطولة افريقيا لكرة اليد - بوابة الشروق
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حسن مصطفى يصل القاهرة ويتابع اخر استعدادات انطلاق بطولة افريقيا لكرة اليد

علي البحيري
نشر في: السبت 9 يوليه 2022 - 11:46 م | آخر تحديث: السبت 9 يوليه 2022 - 11:46 م

وصل القاهرة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد اليوم لحضور افتتاح بطولة افريقيا لكرة اليد مصر ٢٠٢٢ المقرر انطلاقها الاثنين المقبل والتي تستمر حتى ١٨ من الشهر الجاري بمشاركة ١٣ دولة .

واجتمع رئيس الاتحاد الدولي فور وصوله مع منصور اريمو رئيس الاتحاد الافريقي و مدير البطولة محمد الالفي و عمرو صلاح امين صندوق الاتحاد ورئيس لجنة التسويق لمتابعة اخر المستجدات ومتابعة سير العمل استعدادا لافتتاح البطولة وانطلاق المنافسات الاثنين المقبل ..

وأكد الألفي على أن حسن مصطفى حرص على الحضور إلى مصر رغم ارتباطاته المتعددة لدعم التنظيم المصري وحضور حفل الافتتاح.


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