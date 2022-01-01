إصابة 4 أشخاص في حادث طعن بمستشفى في شنجهاي

أصيب أربعة أشخاص، عندما طعنهم رجل، كان يحمل سكينا في مستشفى رئيسي في شنجهاي، صباح اليوم السبت، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وتشل حركته.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، اليوم أن شرطة منطقة "هوانجبو" تلقت تقارير طارئة في الساعة الحادية عشرة والنصف صباح اليوم، بالتوقيت المحلي، عن حادث طعن في مستشفى "رويجين" الشهير.

وذكرت قوة الشرطة في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي "وصلت الشرطة بسرعة إلى الموقع وعثرت على رجل كان يحتجز مجموعة من الأشخاص كرهائن ومعه سكين، في الطابق السابع بالمستشفى".

وتابعت قوة الشرطة "عندما شرع المشتبه به الاعتداء على الرهائن ومهاجمة الشرطة، أطلق رجال الشرطة رصاصة عليه لإصابته وشل حركته".

وتابع بيان قوة الشرطة أن أربعة مواطنين يتلقون العلاج بسبب إصابتهم، وحالتهم ليست خطيرة.

ولم يتضح بعد دافع المهاجم حتى الآن.