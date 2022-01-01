وزير القوى العاملة يهنئ شعب وعمال مصر بعيد الأضحى المبارك

هنأ محمد سعفان وزير القوى العاملة، شعب وعمال مصر والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يجعله عيد خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ الله أمتنا من قوى الشر المتربصين بنا.

وأعرب الوزير، عن تمنياته أن يحمل العيد كل الأماني الطيبة لمصر وشعبها العظيم، داعيا الله عز وجل بمزيد من الازدهار والتقدم في سبيل مستقبل أفضل لمصر والمصريين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال سعفان في التهنئة: "ونحن إذ نستقبل عيد الأضحى المبارك نستلهم منه معاني وقيم العمل والعطاء وحسن الجزاء لتكون لنا دافعًا على العمل وبذل الجهد لرفعة وطننا ومواصلة تحقيق مستهدفات التنمية والرخاء متسلحين بالإخلاص يقينًا في جزاء المولى عز وجل للمجدين والمخلصين، مبتهلين إليه أن يجعله عيد أمن وخير يعم على شعبنا العظيم تزامنا مع مرور 8 سنوات في ظل حكم الرئيس السيسى، وبناء الجمهورية الجديدة، التي تضمن حياة كريمة لكل المصريين.