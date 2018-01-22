 مصرع فلاح وابنه في حادث تصادم بين توك توك وسيارة نقل بالبحيرة - بوابة الشروق
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مصرع فلاح وابنه في حادث تصادم بين توك توك وسيارة نقل بالبحيرة

خميس البرعي
نشر في: السبت 9 يوليه 2022 - 2:53 ص | آخر تحديث: السبت 9 يوليه 2022 - 2:53 ص

لقى مزارع وابنه مصرعهما وأصيب الجد بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر حادث تصادم بين توك توك وسيارة نقل بطريق فرعى أمام قرية الخمسين التابعة لقرية بسنتواى بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

وتلقى مأمور مركز شرطة أبو حمص بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوك توك أمام قرية الخمسين التابعة لقرية بسنتواى ووجود حالات إصابة ووفاة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وبالفحص تبين إصابة "خميس إدريس عوض، ٥٥ سنة، فلاح باشتباه بعد الارتجاج ونزيف على المخ، ووفاة ابنه ناجي خميس إدريس ٣٥ سنة، وحفيده محمود ناجى، ٨ سنوات من قرية بسنتواى دائرة المركز.

تم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق وجارى تقديم الإسعافات الطبية للمصاب وتحرير محضر بالواقعة.

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