قالت وزارة الطاقة في أذربيجان إن انتاج البلاد من النفط خلال النصف الأول من 2022 تراجع بواقع 3.7% حيث ضخت البلاد 5ر16 مليون طنا من النفط الخام والمكثفات .



ولم يعقد بيان الوزارة، الذي تلقت وكالة بلومبرج للأنباء نسخة منه عبر البريد الإلكتروني، مقارنة سنوية للإنتاج النفطي خلال فترة يناير- يونيو.



وبحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للجنة الإحصاء الحكومية، تراجع الإنتاج من 14ر17 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وقالت الوزارة إن أذربيجان، وهي أكبر منتج للنفط ضمن دول الاتحاد السوفيتي السابق، بعد روسيا وكازاخستان، قام بتصدير 4ر13 مليون طن من النفط الخام والمكثفات في فترة يناير- يونيو 2022، مقارنة بنحو 14 مليون طن قبل عام، بحسب بيانات الوزارة.