الهند تسجل 18840 إصابة جديدة بفيروس كورونا و43 وفاة

سجلت الهند 18840 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي الإصابات في البلادإلى 43 مليونا و 604 آلاف و 394.



كما زادت الحالات النشطة إلى 125 ألفا و 28، وفقا لبيانات وزارة الصحة التي تم تحديثها اليوم السبت.



ووصل إجمالي الوفيات نتيجة الوباء إلى 525 ألفا و386 ، حيث تم تسجيل 43 حالة وفاة جديدة بالفيروس، بحسب البيانات المحدثة، وفقا لما ذكرت وكالة "برس تراست" الهندية.



وأفادت وزارة الصحة بأن عدد الحالات النشطة زاد بواقع 2693 حالة خلال يوم واحد، وهي تمثل الآن 29ر0 % من إجمالي الإصابات، بينما بلغت نسبة التعافي من كوفيد- 19 على مستوى البلاد 51ر98 %.