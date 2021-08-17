 الهند تسجل 18840 إصابة جديدة بفيروس كورونا و43 وفاة - بوابة الشروق
السبت 9 يوليه 2022 10:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد عودة كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

الهند تسجل 18840 إصابة جديدة بفيروس كورونا و43 وفاة

د ب أ
نشر في: السبت 9 يوليه 2022 - 10:29 م | آخر تحديث: السبت 9 يوليه 2022 - 10:29 م
سجلت الهند 18840 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي الإصابات في البلادإلى 43 مليونا و 604 آلاف و 394.

كما زادت الحالات النشطة إلى 125 ألفا و 28، وفقا لبيانات وزارة الصحة التي تم تحديثها اليوم السبت.

ووصل إجمالي الوفيات نتيجة الوباء إلى 525 ألفا و386 ، حيث تم تسجيل 43 حالة وفاة جديدة بالفيروس، بحسب البيانات المحدثة، وفقا لما ذكرت وكالة "برس تراست" الهندية.

وأفادت وزارة الصحة بأن عدد الحالات النشطة زاد بواقع 2693 حالة خلال يوم واحد، وهي تمثل الآن 29ر0 % من إجمالي الإصابات، بينما بلغت نسبة التعافي من كوفيد- 19 على مستوى البلاد 51ر98 %.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك