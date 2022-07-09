الشرطة تنقذ مواطنا ألقى بنفسه من أعلى كوبري قصر النيل للانتحار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت قوات الإنقاذ بإدارة شرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن القاهرة من إنقاذ أحد الأشخاص قام بالقفز من أعلى كوبرى قصر النيل.

وتلاحظ للخدمات المعينة لتفقد الحالة الأمنية أعلى كوبرى قصر النيل قيام شخص إلقاء نفسه من أعلى الكوبرى بمياه النيل، وعلى الفور قامت قوات الإنقاذ المعينة لتأمين المسطح المائى بالتوجه نحوه وانتشاله وإنقاذه قبل غرقه.

وبالفحص تبين أنه يعمل بإحدى الشركات ومقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول، وبسؤاله قرر أنه قام بمحاولة الانتحار لمروره بضائقة نفسية إثر تعرضه لحادث تصادم أثناء قيادته سيارة إحدى أقربائه، وحدوث تلفيات بالسيارة.

وتم إنقاذ المواطن المذكور دون التأثير على حركة المرور والمشاة أعلى الكوبرى.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.