النصر يوافق على إعارة العلاوي للخليج

وافق نادي النصر السعودي على إعارة لاعبه عبد العزيز العلاوي إلى فريق الخليج، أحد الأندية الصاعدة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي) الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، اليوم السبت، أن النصر وافق على طلب الخليج باستعارة اللاعب الذي يشغل مركز الظهير الأيسر، كما منحه الضوء الأخضر للتفاوض مع اللاعب حول راتبه وشروطه.

وأضافت أن العلاوي سيلعب في صفوف الخليج على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل.

كان اللاعب قد انضم إلى النصر قادما من نادي أحد في يوليو عام 2020، لكنه لم يشارك كثيرا، وخرج في إعارة لفريق الباطن الموسم الماضي.

وأنهى النصر الموسم الماضي من الدوري السعودي باحتلال المركز الثالث برصيد 61 نقطة، بفارق ست نقاط خلف الهلال الفائز باللقب وفارق أربع نقاط خلف الاتحاد الوصيف.