المغرب: 2476 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 2476 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى مليون و238 ألفا و371 حالة.



وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التى جرت، عقب إجراء 11837 من الفحوصات الجديدة، بلغ 12 مليونا و30 ألفا و105 فحوص، منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من سنة 2020.



وأضاف البيان أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليصبح العدد الإجمالي 16 ألفا و151 حالة، كما تم تسجيل 2974 حالة شفاء إضافية؛ ليصل اجمالى حالات التعافي إلى 12 مليونا و41 ألفا و942 حالة.