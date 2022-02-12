 سد النهضة الإثيوبي.. عباس شراقي: التخزين الثالث لم يبدأ بعد - بوابة الشروق
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سد النهضة الإثيوبي.. عباس شراقي: التخزين الثالث لم يبدأ بعد


نشر في: السبت 9 يوليه 2022 - 11:39 م | آخر تحديث: السبت 9 يوليه 2022 - 11:40 م

قال الدكتور عباس شراقي الخبير في الموارد المائية، إن الصور الفضائية الأخيرة لسد النهضة تظهر عدم بدء التخزين الثالث الذى على وشك أن يبدأ خلال عدة أيام.

وأوضح عباس في منشور عبر فيسبوك، أن "سبب التأخير هو استمرار فتح بوابتى التصريف بحوالى 60 مليون م3/يوم هذا الاسبوع، وسوف يستمر لمدة شهر فى حالى استمرار فتح بوابتى التصريف".

وأشار إلى أن "الإيراد اليومى عند سد النهضة حاليا حوالى 225 مليون م3/يوم تزداد تدريجياً الى 350 م3/يوم فى نهاية الشهر الجارى، ومن المتوقع أن يتراوح التخزين الثلث بين 3 - 5 مليار م3 عند مستوى 590 - 595 م فوق سطح البحر، على الترتيب، حسب حجم الانجاز فى تعلية الممر الأوسط الذى يقارب 590 م".

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