مرتضى منصور: أثق في قدرة لاعبي الزمالك على الفوز بكل المباريات

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قدم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التهنئه لمرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء بمناسبه عيد الأضحي المبارك .

وحرص اللاعبون محمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بن شرقي ومحمد اوناجم على الحضور برفقة أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وأسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود مدرب الفريق والإداريين على تقديم التهنئة لرئيس النادي والذي عقد معهم جلسه وديه حضرها أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.

ومن جانبه أعرب مرتضى منصور عن ثقته الكبيره فيهم وقدرتهم على الفوز بجميع المباريات وتحقيق عدة القاب كما وجه التهنئه لهم وللشعب المصري وأعضاء وجماهير النادي بمناسبه عيد الأضحي المبارك.