ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في مختلف أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، اليوم السبت.

وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي إندونيسيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2705 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وأربع وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و108 آلاف و729 حالة، والوفيات إلى 156 ألفا و785 حالة.

وفي أوزبكستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 241 ألفا و566 حالة واستقر عدد الوفيات عند 1637 حالة.

وفي ناورو، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6409 حالات وتستقر الوفيات عند حالة واحدة.

وفي جزر مالطا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 471 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 99 ألفا و241 والوفيات إلى 756 حالة.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1005 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و178 ألفا و579 حالة واستقر عدد الوفيات عند 37 ألفا و266 حالة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 3 آلاف و589 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 4 ملايين و589 ألفا و911 إصابة، فيما ارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 35 ألفا و801 حالات.

وفي اليونان، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 18 ألفا و214 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت 23 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 3 ملايين و829 ألفا و836 إصابة، فيما ارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 30 ألفا و448 حالة.

وفي النمسا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 9 آلاف و654 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 4 ملايين و520 ألفا و395 إصابة، فيما ارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 18 ألفا و872 حالة.

وفي كرواتيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 1488 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت حالتي وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و158 ألفا و420 إصابة، فيما ارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 16 ألفا و103 حالات.

وفي الفلبين، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 1825 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 3 ملايين و716 ألفا و522 إصابة، استقر عدد حالات الوفاة عند 60 ألفا و639 حالة.

وفي إيطاليا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 98 ألفا و44 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت 93 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 19 مليونا و357 ألفا و938 إصابة، فيما ارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 169 ألفا و62 حالة.

وفي هونج كونج، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 2995 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و268 ألفا و62 إصابة، واستقر عدد حالات الوفاة عند 9 آلاف و410 حالات.

وفي كينيا، سجلت السلطات الصحية 204 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 335 ألفًا و773 حالة إصابة والوفيات إلى 5663 حالة.

وفي صربيا، تم تسجيل 1281 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وثلاث حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى مليونين و40 ألفًا و277 حالة إصابة والوفيات إلى 16 ألفًا و141 حالة.

وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 59 إصابة ليصل إجمالي الإصابات إلى 793 ألفًا و606 إصابات، والوفيات إلى 9718 حالة وفاة.

وسجلت بروناي 1088 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 169 ألفا و848 إصابة، ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات ثابت عند 225 حالة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 38 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و106 آلاف و 365 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 وفاة.