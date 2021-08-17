ارتفاع عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كورونا إلى 38 ألفا و482

قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا، ارتفع إلى 38 ألفا و482 سريرا يوم 8 يوليو، مقارنة بـ38 ألفا و439 سريرا في اليوم السابق له.

واستقر معدل نقل المرضى إلى المستشفيات دون تغيير عند 5.1%، ويشمل هذا العدد المرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات بدون أعراض لكوفيد-19، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وسجلت ولاية أوريجون أعلى نسبة إشغال لأسرّة بمرض كوفيد-19 بنسبة 8.3% تلتها ولاية هاواي بنسبة 7.3%، بينما سجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19 بواقع 4475 سريرا، تلتها فلوريدا بـ3995 سريرا.