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ارتفاع عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كورونا إلى 38 ألفا و482

د ب أ
نشر في: السبت 9 يوليه 2022 - 10:27 م | آخر تحديث: السبت 9 يوليه 2022 - 10:27 م

قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا، ارتفع إلى 38 ألفا و482 سريرا يوم 8 يوليو، مقارنة بـ38 ألفا و439 سريرا في اليوم السابق له.

واستقر معدل نقل المرضى إلى المستشفيات دون تغيير عند 5.1%، ويشمل هذا العدد المرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات بدون أعراض لكوفيد-19، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وسجلت ولاية أوريجون أعلى نسبة إشغال لأسرّة بمرض كوفيد-19 بنسبة 8.3% تلتها ولاية هاواي بنسبة 7.3%، بينما سجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19 بواقع 4475 سريرا، تلتها فلوريدا بـ3995 سريرا.

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