مقتل وإصابة 8 جنود من دونيتسك خلال اشتباكات مع الجانب الأوكراني

قال إدوارد باسورين نائب قائد قوات جمهورية "دونيتسك الشعبية"، المعترف بها من جانب واحد اليوم /السبت/، إن 3 جنود قتلوا وأصيب خمسة آخرون، خلال اشتباكات وقعت مع القوات الأوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأضاف باسورين، "يؤسفنا إبلاغكم بمقتل ثلاثة من المدافعين عن جمهورية دونيتسك الشعبية، وإصابة خمسة آخرين أثناء أداء الواجب العسكري، للقتال من أجل استقلال جمهورية دونيتسك الشعبية".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وبحسب باسورين، فقد أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أكثر من 170 قذيفة مدفعية، من بينها ذخيرة عيار 155 ملم من عيار المدفعية وقذائف الهاون، على ثمانية مواقع تابعة لدونيتسك الشعبية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

ووسعت الولايات المتحدة، في الثاني من شهر يونيو الماضي، قوائمها السوداء الخاصة بالعقوبات المفروضة على روسيا، حيث أضافت عددا من المسئولين ورجال الأعمال والمديرين التنفيذيين للشركات، بالإضافة إلى 16 شركة.

وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية، 71 كيانا قانونيا في القائمة السوداء من روسيا وبيلاروسيا، بما في ذلك عدد من شركات بناء السفن وصناع الطائرات.