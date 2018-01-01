كاوازاكي فرونتال يكتسح جامبا أوساكا برباعية في الدوري الياباني

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اكتسج كاوزاكي فرونتال ضيفه جامبا أوساكا 4/ صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 21 من الدوري الياباني لكرة القدم.

وتقدم فرونتال عن طريق لياندرو دامياو في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف مارسينهو الهدف الثاني في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 30 سجل ياسوتو واكيزاكا الهدف الثالث للفريق المضيف، قبل أن يختتم أكيهيرو إيناجا رباعية فريقه في الدقيقة 36.

وعانى جامبا أوساكا من النقص العددي بعد طرد لاعبه كوهي أوكونو في الدقيقة 11.

ورفع فرونتال، حامل اللقب في آخر موسمين، رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد جامبا أوساكا عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، خطف فيسيل كوبي الفوز من ميفه جوبيلو إيواتا 1 /صفر.

وسجل يويا أوساكا هدف المباراة الوحيد لفيسيل كوبي في الدقيقة 76 من ضربة جزاء.

ورفع كوبي رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق نقطة عن جوبيلو إيواتا.