الأردن ينكس الأعلام حدادا على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي

نكس الأردن، اليوم السبت، الأعلام حدادا على وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي تم اغتياله يوم أمس الجمعة أثناء حملة انتخابية بمدينة نارا جنوبي اليابان.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الديوان الملكي الهاشمي أعلن، اليوم السبت، عن تنكيس علم السارية على المدخل الرئيسي للديوان الملكي، ابتداء من اليوم وحتى يوم الاثنين، حدادا على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، الذي تم اغتياله أمس الجمعة في عمل إرهابي غاشم.

وأشار الديوان الملكي الأردني إلى أن آبي كان صديقا قدم الكثير للأردن وحظي باحترام وتقدير عالميين.