 الأردن ينكس الأعلام حدادا على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي - بوابة الشروق
السبت 9 يوليه 2022 9:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد عودة كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

الأردن ينكس الأعلام حدادا على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي

علم الأردن
علم الأردن
أ ش أ
نشر في: السبت 9 يوليه 2022 - 9:07 م | آخر تحديث: السبت 9 يوليه 2022 - 9:07 م

نكس الأردن، اليوم السبت، الأعلام حدادا على وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي تم اغتياله يوم أمس الجمعة أثناء حملة انتخابية بمدينة نارا جنوبي اليابان.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الديوان الملكي الهاشمي أعلن، اليوم السبت، عن تنكيس علم السارية على المدخل الرئيسي للديوان الملكي، ابتداء من اليوم وحتى يوم الاثنين، حدادا على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، الذي تم اغتياله أمس الجمعة في عمل إرهابي غاشم.

وأشار الديوان الملكي الأردني إلى أن آبي كان صديقا قدم الكثير للأردن وحظي باحترام وتقدير عالميين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك