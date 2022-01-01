 انتشال جثة امرأة عقب انفجار في مبنى سكني في ألمانيا - بوابة الشروق
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انتشال جثة امرأة عقب انفجار في مبنى سكني في ألمانيا

د ب أ
نشر في: السبت 9 يوليه 2022 - 1:43 م | آخر تحديث: السبت 9 يوليه 2022 - 1:43 م

عقب انفجار في مبنى سكني في بلدة هيمر الواقعة في منطقة زاورلاند بولاية شمال الراين ويستفاليا شمال غربي ألمانيا، انتشلت قوات الإنقاذ جثة امرأة تحت الأنقاض، حسبما أعلنت الشرطة صباح اليوم السبت.

وكانت الشرطة أعلنت مساء أمس الجمعة أنها تتواصل مع اثنين من المحاصرين تحت الأنقاض، مشيرة إلى أنه من غير الواضح عدد الأشخاص الذين ما يزالون في عداد المفقودين.

ومن المعروف حتى الآن أن شخصا واحدا أصيب بجروح خطيرة – ولكنها لا تهدد حياته، وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الانهيار ربما نجم عن انفجار اسطوانة غاز، لكن لا يزال من غير الواضح أيضا إذا ما كان هذا الانفجار من هذا النوع أم لا، مشيرة إلى أن الأولوية الآن لإنقاذ ضحايا الحادث.


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