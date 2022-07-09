 الاحتلال يسلم جثمان شهيد فلسطيني أُعدم في يناير لتشييعه أول أيام عيد الأضحى - بوابة الشروق
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الاحتلال يسلم جثمان شهيد فلسطيني أُعدم في يناير لتشييعه أول أيام عيد الأضحى

أ ش أ
نشر في: السبت 9 يوليه 2022 - 2:32 م | آخر تحديث: السبت 9 يوليه 2022 - 2:32 م

سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، جثمان الشهيد فالح موسى جرادات، الذي أعدم في شهر يناير الماضي، إلى ذويه في بلدة سعير شرق الخليل ليشيعوه في أول أيام عيد الأضحى.

وقال ذوو الشهيد جرادات (39 عامًا)، إن سلطات الاحتلال سلّمت جثمان ابنها على حاجز الجلمة شرق مدينة بيت لحم، بعد أكثر من خمسة أشهر على احتجازه. وتم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمان الشهيد في منزل العائلة، قبل أن يوارى الثرى.

كان جرادات استشهد يوم 17 يناير الماضي، بعد إطلاق النار عليه على مفرق "جوش عصيون" شمال الخليل، بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن.


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