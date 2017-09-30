تونس تسجل درجات حرارة قياسية تجاوزت 48

سجلت تونس درجات حرارة قياسية أمس السبت تجاوزت 48 درجة مئوية، وفق بيانات معهد الرصد الجوي في وقت تعاني فيه البلاد من نقص شديد في مخزونها المائي.



وتصدرت مدينة القيروان بوسط البلاد قائمة المدن التونسية الأعلى حرارة مع تسجيلها 48.4 درجة، وهو رقم قياسي في تونس في مثل هذه الفترة من العام.



وكشفت البيانات عن أن 23 محطة رصد جوي رئيسية في أنحاء البلاد تجاوزت فيها الحرارة مستوى 40 درجة مئوية، 12 منها فوق مستوى 45 درجة.



وتعد هذه الأرقام أعلى بأكثر من 10 درجات من المعدلات العادية في شهر يوليو.



وتوقع المعهد تسجيل انخفاضا طفيفا في الحرارة اليوم الأحد بالمناطق الساحلية.



وتونس من بين الدول التي تأثرت بشدة بعوامل الاحتباس الحراري وطول فترات الجفاف، ما أدى إلى تناقص مخزون المياه بالسدود الى حوالي 36 % من طاقة استيعابها حتى منتصف يونيو الماضي.